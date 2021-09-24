Минобороны о пожаре в Военном университете: Пострадавших нет
Площадь возгорания выросла до тысячи квадратных метров, огонь интенсивно распространяется вверх.
Минобороны о пожаре в Военном университете: Пострадавших нет. Видео © LIFE
При возгорании общежития Военного университета в Москве пострадавших нет, сообщили в Минобороны России. Пожар случился в здании по адресу Комсомольский проспект, 20, строение 1.
"24 сентября в 1:40 дежурной службой обнаружено возгорание кровли трёхэтажного здания, расположенного на территории Военного университета на Комсомольском проспекте г. Москвы. На место возгорания вызваны пожарные расчёты, которые приступили к тушению. Пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что из горящей казармы было эвакуировано около 100 человек. Пожару был присвоен сначала второй, а затем и третий номер сложности.
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