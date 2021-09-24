В Конгрессе США одобрили новые санкции против "Северного потока - 2"

Нижняя палата Конгресса США одобрила предложение ввести новые санкции против энергетического проекта "Северный поток — 2". Это решение было принято в рамках утверждения оборонного бюджета на 2022 год.

Автором поправки является республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Ей предусматривается, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" газопровода.

Включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали единогласно ранее на этой неделе. В четверг по итогам голосования нижняя палата утвердила сам проект бюджета.