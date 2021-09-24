В Конгрессе США одобрили новые санкции против "Северного потока - 2"
Нижняя палата Конгресса также обязала Министра обороны и Госсекретаря США предоставить отчёт о выгодах России от газопровода.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Нижняя палата Конгресса США одобрила предложение ввести новые санкции против энергетического проекта "Северный поток — 2". Это решение было принято в рамках утверждения оборонного бюджета на 2022 год.
Автором поправки является республиканец Майкл Маккол (от Техаса). Ей предусматривается, что не позднее 15 дней после ее вступления в силу в рамках оборонного бюджета президент США должен ввести рестрикции в отношении организаций и лиц, "ответственных за планирование, строительство и эксплуатацию" газопровода.
Включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали единогласно ранее на этой неделе. В четверг по итогам голосования нижняя палата утвердила сам проект бюджета.
Также в рамках оборонного бюджета была принята инициатива, которая обязывает министра обороны и госсекретаря США представить конгрессменам отчет с описанием "финансовых выгод", которые Россия получит благодаря запуску газопровода. Предусмотрен и анализ "рисков безопасности" для Украины, европейских союзников и НАТО.
Напомним, 10 сентября, "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
Комментариев: 0