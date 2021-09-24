Эпидемиолог спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью ковидом осенью

Осенью текущего года заболеваемость коронавирусом ожидается ниже, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в беседе с РИА "Новости".

"Надеемся, что в этом году не будет такой высокой заболеваемости, как в прошлом. Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики: моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию", — отметил Горелов.

Он подчеркнул, что масочный режим всё ещё действует практически по всему миру, в частности в России, а для азиатских стран ношение масок стало привычной нормой после первого прихода вируса SARS. Кроме того, по словам эпидемиолога, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели. Однако при этом для достижения популяционного иммунитета необходимо ещё больше привитых.