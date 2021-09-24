Опрос показал, какие проблемы со сном испытывают россияне
Многие респонденты признались, что периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы.
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Почти половине взрослых россиян не хватает времени на полноценный сон. Примерно шестидесяти процентам участников проведённого опроса для этого нужно семь-восемь часов.
Как пишет "Газета.ру", эти данные взяты из результатов исследования медиахолдинга Rambler & Co. Опрос показал, что лишь 21% респондентов считают свой сон хорошим и крепким.
"Многие респонденты (73%) периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них четверть борются с ними с помощью просмотра видео и прослушивания любимой музыки, ещё 25% делают личные дела до тех пор, пока "глаза сами не закроются", 17% принимают снотворные препараты, 6% практикуют медитацию", — говорится в исследовании.
А ранее психиатр рассказал, чем грозит сон перед включённым телевизором. Специалист подчеркнул, что для человеческого мозга работающий "ящик" не может стать вариантом отдыха.
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