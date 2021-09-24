НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дезинсектор из Екатеринбурга съел отравленный ядом арбуз в качестве эксперимента

Он сам же обработал несколько ягод средством от тараканов — лямбда-цигалотрином. В одном случае ел сразу, в другом — пропитывал химией через проделанные в плоде отверстия.

24 сентября, 03:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев решил проверить версию о смерти двух человек в Москве из-за арбуза с ядом для тараканов. Он отравил ягоду таким же веществом и съел. Мужчина отметил, что яд слишком горький и вызывает рвотный рефлекс, поэтому он уверен в том, что люди не могли съесть много мякоти без первой же реакции организма.

"Лямбда-цигалотрин — известный пиретроид. Многие дезинсекторы, особенно которые работают по тараканам, очень хорошо его знают. Для всех это было неожиданностью, что от него кто-то умер. Мы пробовали его на вкус. Так или иначе, он попадает у нас в рот, на язык или губы. Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти лёгкое онемение — и всё", — рассказал специалист в интервью "Ленте.ру".

По одной из версий, отмечает Возжаев, арбуз был треснувшим и вещество попало внутрь, после чего ягода пролежала на прилавке ещё некоторое время. Поэтому мужчина попытался сымитировать ситуацию. Он положил арбуз в таз с раствором яда, проделал в корке отверстия отвёрткой, залил внутрь вещество и оставил на четыре дня. После он попробовал его съесть, однако не смог этого сделать из-за горечи химического вещества.

"Я себя хорошо чувствую, никакого ухудшения состояния не было. В местах отверстий исходил сильный запах химии. Появилась беловатая субстанция, а это свойство нашей химии от насекомых. Она появляется при соединении с водой, что заметно визуально", — констатировал дезинсектор.

Причём в качестве "защиты от дураков" эта специфическая горечь специально и добавляется в вещество. По мнению Возжаева, не заметить химию невозможно даже по причине коронавируса.

"Нарушаются вкусы и запахи, но базовые ощущения остаются", — говорит экспериментатор.

В деле о смертельном отравлении москвичек арбузом могут появиться новые фигуранты

В деле о смертельном отравлении москвичек арбузом могут появиться новые фигуранты

Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Инфекционист объяснил, как токсины в арбузе из "Магнита" могли убить москвичку и её внучку

14 сентября, 11:15

В Подмосковном общежитии произошло массовое отравление

17 сентября, 20:59

"Сорвались, пролетели метров 100": Один из выживших на Эльбрусе рассказал, что предшествовало гибели пяти человек

сегодня в 03:49

Москвичи ночью встали в очередь ради покупки нового iPhone 13 в числе первых

сегодня в 04:35

В правительстве задумались о больничных и декретных для самозанятых

сегодня в 04:12

Новости партнеров

Layer 1