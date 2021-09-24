Дезинсектор из Екатеринбурга съел отравленный ядом арбуз в качестве эксперимента

Дезинсектор из Екатеринбурга Александр Возжаев решил проверить версию о смерти двух человек в Москве из-за арбуза с ядом для тараканов. Он отравил ягоду таким же веществом и съел. Мужчина отметил, что яд слишком горький и вызывает рвотный рефлекс, поэтому он уверен в том, что люди не могли съесть много мякоти без первой же реакции организма.

"Лямбда-цигалотрин — известный пиретроид. Многие дезинсекторы, особенно которые работают по тараканам, очень хорошо его знают. Для всех это было неожиданностью, что от него кто-то умер. Мы пробовали его на вкус. Так или иначе, он попадает у нас в рот, на язык или губы. Все знают, что он горьковатый. От попадания на язык может произойти лёгкое онемение — и всё", — рассказал специалист в интервью "Ленте.ру".

По одной из версий, отмечает Возжаев, арбуз был треснувшим и вещество попало внутрь, после чего ягода пролежала на прилавке ещё некоторое время. Поэтому мужчина попытался сымитировать ситуацию. Он положил арбуз в таз с раствором яда, проделал в корке отверстия отвёрткой, залил внутрь вещество и оставил на четыре дня. После он попробовал его съесть, однако не смог этого сделать из-за горечи химического вещества.

"Я себя хорошо чувствую, никакого ухудшения состояния не было. В местах отверстий исходил сильный запах химии. Появилась беловатая субстанция, а это свойство нашей химии от насекомых. Она появляется при соединении с водой, что заметно визуально", — констатировал дезинсектор.

Причём в качестве "защиты от дураков" эта специфическая горечь специально и добавляется в вещество. По мнению Возжаева, не заметить химию невозможно даже по причине коронавируса.