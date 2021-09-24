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На Украине умерла сразу вся семья участника шоу "Голос Страны"

24 сентября, 03:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://instagram.com/p/CLZjHBCsNbY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Богдан Муха</a></p>

Фото © Instagram / Богдан Муха

На Украине в городе Коростень, что под Житомиром, у участника телевизионного вокального шоу "Голос страны" Богдана Мухи в одночасье умерла вся семья — мать, бабушка и тётя. Артист называет причиной трагедии отравление грибами.

"Я знаю, что моя бабушка, мама и тётя ели грибы, им было плохо", — цитируют Муху vesti.ua.

Свидетелем смерти матери юноши стал её подопечный — она ухаживала за пожилым человеком. Придя на работу, женщина жаловалась на плохое самочувствие, однако просила не вызывать скорую "надеялась, что само пройдёт". Через короткое время она скончалась. Родственники, прибывшие к ней домой, обнаружили там ещё два тела — её сестры и матери. Соседи говорят, что женщин угостил грибами приятель. После трагедии его не видели. Полиция завела уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Ещё одна версия — отравление алкоголем, остатки которого были также обнаружены в квартире.

"Ты показала мне, что на самом деле является важным, и на сколько я в своих делах, в саморазвитии, в амбициях, в музыке ... забыл о главных и простых вещах... Люблю тебя такой, какая ты есть", — написал участник шоу в своём аккаунте в "Инстаграме" слова, посвящённые матери.

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Ранее Лайф сообщал, что в селе в Новосибирской области прошёл "дождь" из мёртвых ворон. Специалисты взяли пробы и направили их на экспертизу. Одной из версий случившегося рассматривается отравление.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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