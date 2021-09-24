Палата представителей одобрила ужесточение санкций против суверенного долга России

Нижняя палата парламента США одобрила инициативу, которая предусматривает ужесточение санкций против суверенного долга России. Она предполагает запрет для американцев на покупку или продажу новых суверенных долговых обязательств РФ, теперь не только на первичном, но ещё и на вторичном рынке. Повод – обвинения в адрес России по поводу "вмешательства" в американские выборы.

Поправка предусматривает, что санкции коснутся облигаций, выпущенных Банком России, ФНБ или Федеральным казначейством в любой валюте со сроком погашения более 14 дней. Разведку документ обязывает отчитываться перед президентом Джо Байденом об иностранном вмешательстве в выборы. После чего глава Белого дома и доложен будет принимать решение, оставлять ли санкции в силе.