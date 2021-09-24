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В Конгрессе принята инициатива о санкциях против высших должностных лиц России

Автор законопроекта из команды Барака Обамы уже известен по предыдущим рестрикциям в отношении 44 человек.

24 сентября, 01:37
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:United_States_Capitol_west_front_edit2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Нижняя палата Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год приняла инициативу законопроекта об очередных санкциях против России, а точнее 35 высших должностных лиц. В их числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и другие.

По информации сайта нижней палаты Конгресса США, включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали примерно за час до принятия его самого. Теперь президенту США Джо Байдену следует "представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение" относительно того, нужно ли ввести санкции в отношении кого-то из 35 россиян.

Автор законопроекта — 56-летний демократ из команды Обамы Том Малиновски, уже известен по предыдущим санкциям в отношении списка из 44 человек. Часть фамилий россиян попала в новый список по второму кругу, например глава СК Александр Бастрыкин.

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Ранее Лайф сообщал, что в Кремле сочли "внутрипарламентскими упражнениями" идеи США о новых санкциях. По мнению Дмитрия Пескова, такие проекты пока рано комментировать. Аналогичной позиции он придерживается по вопросу возможного ужесточения ограничительных мер против суверенного долга РФ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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