В Конгрессе принята инициатива о санкциях против высших должностных лиц России

Нижняя палата Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год приняла инициативу законопроекта об очередных санкциях против России, а точнее 35 высших должностных лиц. В их числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова и другие.

По информации сайта нижней палаты Конгресса США, включение этой инициативы в качестве поправки к проекту оборонного бюджета законодатели поддержали примерно за час до принятия его самого. Теперь президенту США Джо Байдену следует "представить соответствующим комитетам в Конгрессе заключение" относительно того, нужно ли ввести санкции в отношении кого-то из 35 россиян.

Автор законопроекта — 56-летний демократ из команды Обамы Том Малиновски, уже известен по предыдущим санкциям в отношении списка из 44 человек. Часть фамилий россиян попала в новый список по второму кругу, например глава СК Александр Бастрыкин.