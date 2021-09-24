Абрамович может засудить конгрессмена, предлагающего санкции для 35 россиян За пиар на русской теме американских конгрессменов может проучить российский бизнесмен и гражданин мира, уже устраивавший яркое шоу во время своей тяжбы с олигархом Березовским. 23 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Законопроект об очередных санкциях против 35 известных россиян, в число которых вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, председатель правительства Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников, министры, мэр Москвы Сергей Собянин, известные журналисты, носит рекомендательный характер и не факт, что будет принят. Поскольку документ внесён в качестве поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год и его ещё предстоит одобрить Конгрессу США.

Автор законопроекта 56-летний демократ из команды Обамы Том Малиновски уже известен россиянам по предыдущим санкциям в отношении списка из 44 человек, получивших ограничения за то, что якобы участвовали в сокрытии смерти Магнитского. Так, часть фамилий россиян попала в новый список по второму кругу, например глава СК Александр Бастрыкин. После победы Трампа Малиновски баллотировался в конгрессмены в 2018 году, ничем особенным на своём посту не отличился. Сейчас он входит в состав нескольких комитетов Палаты представителей США по иностранным делам, транспорту и инфраструктуре и национальной безопасности.

Эксперты считают, что громкий список, который возглавляют российские чиновники, — лишь пиар конгрессмена на пресловутой "русской теме" и что принятые нижней палатой парламента поправки могут не пройти одобрение верхней.

Том Малиновски Фото © ТАСС/EPA/Stefani Reynolds-Pool

— В Палате представителей США — более 400 депутатов. Я бы не придавал большого значения пожеланию некоего конгрессмена. Мы не знаем, будет ли введён когда-либо этот список в действие. Потому что санкции вводит администрация президента, а это не более чем рекомендации, — сказал Лайфу политолог-американист Юрий Рогулев. — Почему он туда включает всех подряд и кто ему это насоветовал, большой вопрос. Таких чудиков там довольно много.

Что делает в этом списке Роман Абрамович, который имееет гражданство России, Великобритании и Израиля, задаётся вопросом политолог Алексей Мартынов. Абрамович — гражданин мира, живущий на своей яхте и, можно сказать, в несколько ином измерении. А вот в фамилиях приближённых к президенту чиновников, ничего удивительного нет, "мы это уже проходили".

— Роман Абрамович — опытный бизнесмен, свободный от всяких формальностей и достаточно состоятельный, чтобы засудить этих прекрасных членов американского парламента, которые инспирировали эту историю, в равных судах. Начиная с судов Лондона, Женевы или любого другого. Убеждён, что он таким путём и пойдёт в случае, если поправки вступят в действие. Он просто засудит их. Ведь у него хороший опыт, все мы помним яркую тяжбу с Березовским. Если ему понравится эта мысль, то это станет сенсацией, поскольку подобные списки носят экстерриториальный характер и в то же время рекомендательный. А по сути — оскорбляющий честь и достоинство тех или иных людей. И если премьер-министр или пресс-секретарь президента не могут себе позволить публичные суды, то Роман Абрамович может. Это человек, который не спускает подобные вещи, от кого бы они не исходили, — отметил Мартынов.

Роман Абрамович Фото © Paul Gilham/Getty Images

Легко жонглировать именами, которые не сходят со страниц мировых СМИ, включая туда крупного бизнесмена. Таким образом, конгрессмен и те, кто за ним стоит, должны быть готовы предстать перед мировым судом, рассуждает политолог.

— Это откровенно политическое действо, в нём нет никакой логики. Сравнивать между собой чиновников, журналистов и бизнесменов бессмысленно. Мы не видели текста, на слуху только фамилии. Это может быть просто провокация и желание одного политика подчеркнуть собственный имидж, — считает политолог Марат Баширов.

По его словам, с учётом того, что бежавшие из России функционеры ФБК* сообщают о своих контактах с администрацией Байдена, нет ничего удивительного, если к списку окажутся причастны российские оппозиционеры, которые не отличаются хорошей логикой.