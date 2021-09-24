Рубль второй месяц подряд попал в топ-20 самых популярных валют

Второй месяц подряд рубль оказался в двадцатке самых популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчётах, гласят данные системы межбанковских переводов SWIFT. В последний раз такой успех российская валюта демонстрировала шесть лет назад. По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, основной причиной закрепления рубля стало то, что Банк России одним из первых среди крупных международных регуляторов начал повышать ключевую ставку.

"Из-за этого высокая доходность ОФЗ при стабильном рубле является очень привлекательным фактором для международных спекулянтов, старающихся заработать на транзакциях carry trade. Как только рубль начнёт слабеть — а это случится, скорее всего, ближе к зиме, — на фоне снижающихся цен на нефть, то и рубль перестанет быть привлекательной валютой и вновь покинет топ-20", — озвучил эксперт свой прогноз в интервью РИА "Новости" .

Второй причиной Гришунин назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчётов с некоторыми иностранными партнёрами.

Первое место среди самых популярных валют в августе занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04%. На втором месте расположился евро с долей в 37,95% против 38,43% месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов. Его доля за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72%. В пятёрку вошли японская иена (2,73%) и китайский юань (2,15%). А в десятку — канадский доллар (1,62%), австралийский доллар (1,3%), гонконгский доллар (1,28%), сингапурский доллар (0,91%) и тайский бат (0,8%).

"Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37%, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже", — предположил Гришунин.