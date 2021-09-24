Михаил Дегтярёв вступил в должность главы Хабаровского края
Церемония инаугурации состоялась в краевом музыкальном театре. Там новый губернатор принёс присягу.
Михаил Дегтярёв. Фото © Telegram / Degtyarev_Info
Михаил Дегтярёв, возглавлявший Хабаровский край с приставкой врио, теперь полноправно вступил в эту должность на основании результатов выборов. Губернатор зачитал присягу на церемонии в Хабаровском краевом музыкальном театре.
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края", — гласит текст присяги.
Лайф рассказывал, что Дегтярёв набрал 56,77% голосов (237 818) избирателей. Второе место в списке заняла телеведущая Марина Ким от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (25,43%, более 106,5 тыс.), третье — Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров (10,02%, почти 42 тыс.).
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