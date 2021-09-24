Михаил Дегтярёв вступил в должность главы Хабаровского края

Михаил Дегтярёв, возглавлявший Хабаровский край с приставкой врио, теперь полноправно вступил в эту должность на основании результатов выборов. Губернатор зачитал присягу на церемонии в Хабаровском краевом музыкальном театре.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края", — гласит текст присяги.