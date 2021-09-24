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Михаил Дегтярёв вступил в должность главы Хабаровского края

Церемония инаугурации состоялась в краевом музыкальном театре. Там новый губернатор принёс присягу.

24 сентября, 02:12
<p>Михаил Дегтярёв. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/Degtyarev_Info/3435" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Degtyarev_Info</a></p>

Михаил Дегтярёв. Фото © Telegram / Degtyarev_Info

Михаил Дегтярёв, возглавлявший Хабаровский край с приставкой врио, теперь полноправно вступил в эту должность на основании результатов выборов. Губернатор зачитал присягу на церемонии в Хабаровском краевом музыкальном театре.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Хабаровского края уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Хабаровского края, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав Хабаровского края и законы Хабаровского края", — гласит текст присяги.

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Лайф рассказывал, что Дегтярёв набрал 56,77% голосов (237 818) избирателей. Второе место в списке заняла телеведущая Марина Ким от партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (25,43%, более 106,5 тыс.), третье — Владимир Парфёнов от Партии пенсионеров (10,02%, почти 42 тыс.).

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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