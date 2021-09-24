В "Талибане" призвали Россию помочь со снятием с него санкций

В радикальном движении "Талибан"* призвали Россию стать посредницей в переговорах по вопросу снятия с него санкций ООН. Об этом заявил замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

В беседе с РИА "Новости" он также отметил, что Афганистан рассчитывает на помощь России в мирном урегулировании и восстановлении страны. По словам замминистра, новое правительство Афганистана рассчитывает на ощутимые положительные результаты для Кабула на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

"Она (Россия) может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления, и мы просим её содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны", — сказал Муджахид.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.