Банки придумали, как оценивать платёжеспособность россиян без официального дохода

Для клиентов, не способных подтвердить данные о своём заработке, ЦБ РФ и коммерческие банки могут предложить один вариант. Планируется это делать, в том числе, на основе данных о тратах. При этом детальные сведения о состоянии клиентских счетов не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне вроде Бюро кредитных историй. Реализовать это возможно, если "разделить секрет".

"У каждого человека может быть несколько банков. Вопрос в том, как по человеку посчитать всё, что нужно для оценки ПДН (показателя долговой нагрузки — Прим. Лайфа), но не раскрыть список банков, где у него счета, и состояние самих счетов. Алгоритм работает так, что никто не сможет посмотреть эту информацию, но ПДН посчитать можно", — цитирует одного из экспертов РБК.

Банк будет направлять запрос по идентификатору человека в другие банки, участвующие в соглашении. Каждый из получателей запроса проведёт на своей стороне расчёт метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результат, используя набор закрытых ключей. Полученные результаты передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. Определить, в каких организациях счета и сколько денег на них хранится будет невозможно, описывает источник РБК работу механизма. Участие в разработке технологии подтвердили в нескольких банках.