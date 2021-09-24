Ограничить и не списывать: Кому теперь будет проще получить потребительский кредит Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о необходимости ужесточения подходов при выдаче кредитов гражданам, а также о бесперспективности списания долгов просрочникам. Чем грозят эти меры россиянам? 23 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

По данным Центробанка, просрочка россиян по своим кредитам на 1 сентября достигла более триллиона рублей. При этом только за месяц проблемные долги выросли сразу на 10 миллиардов рублей, а всего с начала года — на 73 миллиарда рублей. По мнению руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которое она высказала в ходе выступления в Совете Федерации, данная ситуация сложилась в связи с большим количеством необеспеченных краткосрочных потребительских кредитов, выданных российскими банками. Ведь только во втором квартале этого года доля таких ссуд в общей задолженности физических лиц достигла 21% против 11% в допандемийный период. Более того, часть кредитов выдана вообще с нарушением требований нормативов регулятора.

"Нормальные герои всегда идут в обход"

И действительно, с 2015 года для банков, которые предоставляют гражданам кредиты, действуют специальные правила. И в них указано, что на момент оформления ссуды полная стоимость кредита, то есть сумма всех реальных расходов по займу, включая комиссии, страховки и т.д., не должна превышать более чем на треть наименьшую из двух величин: либо 365% годовых, либо рассчитанное ЦБ среднерыночное значение.

— Конечно, все кредитные организации знают о нормативах Центробанка, но в некоторых случаях они идут на разного рода хитрости, которые позволяют увеличить процент выдач и тем самым улучшить показатели и получить за это премии, — рассказал Олег, специалист одного из столичных бюро кредитных историй. — Руководство банков такие практики не пресекает, рассчитывая на то, что по большинству выданных кредитов люди платить всё равно будут, а проблемные ссуды взыщут коллекторы.

Нередко нормативы ЦБ обходятся путём "размытия" нагрузки за счёт увеличения срока предоставляемого кредита либо при помощи частичного дробления различных комиссий. Например: в расчёт полной стоимости кредита (ПСК) включают не все затраты на страхование или на выпуск и обслуживание карт, которые выдаются вместе с кредитом как обязательное условие и инструмент управления счетами. Набиуллина подтвердила, что Центробанк осведомлён о таких действиях и не приветствует их. Помимо этого, ЦБ считает необходимым внедрение новой практики оценки заёмщиков, в соответствии с которой в месячную нагрузку потенциального клиента банки должны включать и те покупки, которые обратившийся за кредитом сделал в рассрочку, а для этого необходимо предусмотреть механизм отражения таких покупок в кредитной истории.

— Очевидно, что россиянин, который приобрёл товар в рассрочку, выплачивает стоимость этого товара из тех же доходов, которые он предъявляет банку при заявке на кредит, поэтому логично считать товарную рассрочку такой же долговой нагрузкой, — считает руководитель Службы внутреннего контроля одного из крупных российских банков. — Однако пока не понятен механизм — кто и каким образом должен передавать информацию о рассрочке в бюро кредитных историй? Совершенно ясно, что торговые компании не заинтересованы в подключении к такого рода бюрократическому процессу, так как это связано с увеличением их расходов. Поэтому я предполагаю, что данные о рассрочках, которые предоставляют гражданам магазины, в их кредитную историю попадут не скоро.

За чей счёт банкет

Отдельно председатель Центробанка затронула тему, связанную с инициативой сенаторов по снижению долговой нагрузки россиян путём рефинансирования их проблемных кредитов под ставку 3% или меньше через специальные ссуды, которые в теории мог бы предоставить сам ЦБ всем нуждающимся банкам – первоначальным кредиторам. При этом сенаторы также предложили ввести ограничение максимального размера потребительских кредитов для всех заёмщиков в размере не более одной трети годового дохода.

Набиуллина выступила против обоих предложений, указав, что они не соответствуют соображениям социальной справедливости, так как в случае их принятия те, кто по своим кредитам платит, окажутся в неравных условиях с теми, кто выплаты не делает, но получает выигрышное положение, так как в конечном итоге ему предоставляется возможность расплатиться по более низкой ставке. Похожая ситуация и с ограничением сумм, так как в случае введения данного условия для некоторых граждан доступ к кредитованию будет вообще ограничен, а это нарушение прав.

— То, что Центробанк предложения сенаторов отклонил, — это вполне логично, — пояснил начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст", кандидат экономических наук Олег Абелев. — Дело в том, что помимо "социального аспекта" у этого отказа есть вполне прагматичное основание. Ведь по факту сенаторы предложили "влить" в экономику крупную сумму, забрав её из резервов ЦБ, и тем самым разогнать инфляцию на непрогнозируемую величину. Конечно, на такие меры регулятор не пойдёт.

Чего ждать россиянам

Те сигналы, которые подаёт Центробанк, говорят о его последовательной линии на "охлаждение" российского рынка потребительских кредитов. Очевидно, что наряду с уже принятыми мерами (с 1 октября повышаются нормативы, которые требуют от банков замораживать больше капитала, чтобы выдать новый потребкредит) ЦБ желает получить новые дополнительные инструменты, позволяющие ему повысить требования к обращающимся за кредитованием, а по имеющимся проблемным кредитам — заставить банки разбираться в кратчайшие сроки.

Всё это не может не отразиться на кредитной ставке, которая при ужесточении условий всегда неизменно дорожает. Наряду с этим следует иметь в виду, что Банк России претендует и на получение в ближайшее время права устанавливать прямой количественный запрет на предоставление рискованных потребительских кредитов. Соответствующий законопроект (№ 1135194-7) уже находится на рассмотрении Госдумы, и есть основания полагать, что закон будет принят уже этой осенью (документ ещё не прошёл ни одного чтения, но в нём заложена дата начала его действия — 1 января 2022 года). Если и как только это произойдёт, некоторые виды займов вообще могут периодически оказываться под запретом, что тоже добавит повышенный градус к процентной ставке по всем вновь выдаваемым кредитам для физических лиц.

Авторы Максим Греков