Почему хабаровчане выбрали Михаила Дегтярёва, против которого выступали в прошлом году Медовый месяц политической карьеры хабаровского губернатора закончился — ему предстоит продолжить темп улучшений в регионе, который он сохранял, будучи ВРИО, но первый кризис может грянуть спустя год. 23 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Щербак Александр

Год назад Хабаровский край увяз в информационном противостоянии, ослабленный ошибками предыдущих глав региона и накопившимся недовольством жителей. После ареста Владимира Фургала врио губернатора был назначен ещё один выходец из ЛДПР, спешно покинувший кресло депутата в Госдуме, — Михаил Дегтярёв. Многие сомневались в правильности такого выбора, однако у федерального центра сомнений не было. В итоге депутат получил не только финансовую поддержку, но и уважение населения, и спустя 12 месяцев легко победил в первом туре. Политологи считают, что медовый месяц, как это бывает у назначенных федеральным центром и избравшихся губернаторов, подошёл к концу. Теперь многое зависит от самого Дегтярёва и его умения сражаться за свои проекты на федеральном уровне.

— Мне кажется, какого-то чудо-героизма Дегтярёв не проявил, как и не предложил принципиального рестайлинга известного образа, который тиражировался. Другой вопрос, что Хабаровский край был традиционно лоялистским до выборов Фургала. И тот гнев, который возник после его ареста и прихода Дегтярёва, конечен по времени. Поэтому протестные настроения сработали в пользу КПРФ, которая победила в Хабаровском крае. Дегтярёв — фигура узнаваемая. Посмотрим, научился ли он избегать тех ошибок, что были на старте его губернаторства, и насколько регион примирится с ним и воспримет его в качестве полноценного лидера, а не временщика, — сказал Лайфу политолог Михаил Воробьёв.

Фото © ТАСС / АР / Igor Volkov

За год Дегтярёв продемонстрировал хорошие лидерские качества, смог обеспечить высокую открытость власти, диалог с общественными лидерами в регионе и продемонстрировать, что Москва внимательно следит за ситуацией в крае и для столицы это действительно важно. Будучи путинским назначенцем, он одолел ту самую волну негатива, которая обрушилась на федеральный центр в результате правления Шпорта, а потом ареста Фургала. Это успех Дегтярёва и его команды, так же как и успех Кремля Павел Данилин политолог

Избираться при поддержке президента и правительства не то чтобы легко, но всегда помогает — многие проблемы решают авансы и кредиты, доверие со стороны федеральной власти, полагает политолог Марат Баширов.

— Дегтярёв за прошедшее время доказал, что способен руководить регионом, как и привлекать деньги. Видит все ключевые проблемы, которые не решались до него. Например, это касалось бараков, которые не ремонтировали лет 60. Он начал сносить их и строить новое жильё. Люди это видят, и, когда они понимают, что от него зависит решение проблем, выделение Москвой денег, единственное, что они могут сделать, — проголосовать за него, что и произошло — он выиграл в первом туре. Конечно, это уже не тот человек, который приехал в Хабаровский край. За этот год ему пришлось узнать много нового, с другой стороны, он достаточно молодой человек, и если где-то ещё не дотянул до эффективного управления регионом, то, думаю, в конечном итоге у него всё получится. Люди поверили в него, — сказал Марат Баширов.

Удержать темп положительных перемен, когда ты вступил в должность, с тебя другой спрос, нет поблажек, — это другая история. Теперь он один из российских губернаторов. Уже через год может наступить какой-то кризис в управлении. Такой медовый месяц всегда короток Марат Баширов политолог

— В ближайшее время положительную динамику управления регионом ему удастся сохранить. Главное для управления таким регионом — финансы. Темпы улучшений будут зависеть от того, насколько его поддержит федеральный центр. Если инвестиции будут одобрены, огромные инвестиции, то и у губернатора всё пойдёт хорошо. А если нет, то может начаться пробуксовка. Как политический администратор он оказался очень энергичным. Это может ему помочь, и не только в отношениях с Москвой. Даже получать кредиты от соседних стран можно под политические гарантии, что губернатор продолжит свою политику и не уйдёт с поста, — сказал Лайфу генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Авторы Елена Стафеева