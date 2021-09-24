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"Говорил ему правду в глаза": Александр Емельяненко рассказал о причине давнего конфликта с братом

В последний раз они появлялись вместе на публике ещё в мае 2013 года.

24 сентября, 02:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alexemelyanenko/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexemelyanenko</a></p>

Фото © Instagram / alexemelyanenko

Боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко считает, что причина его очень давнего конфликта с братом — правдивость. По версии спортсмена, Фёдору было неприятно слышать о себе то, что говорил Александр.

"Ему нравилось, когда ему все жопу вылизывают. Я один из немногих, наверное, или даже единственный, кто говорил ему открыто правду в глаза. Кто его одёргивал и приземлял на землю", сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале Fight Show.

Семейные разборки: Братья Емельяненко не общаются около десяти лет, а теперь готовы подраться

Семейные разборки: Братья Емельяненко не общаются около десяти лет, а теперь готовы подраться

Ранее Лайф сообщал, что на турнире "Наше дело" Емельяненко оказался сильнее блогера Артёма Тарасова в поединке по правилам кулачных боёв. Спортсмены дрались в клетке все три раунда по две минуты.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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