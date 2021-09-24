Боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко считает, что причина его очень давнего конфликта с братом — правдивость. По версии спортсмена, Фёдору было неприятно слышать о себе то, что говорил Александр.

"Ему нравилось, когда ему все жопу вылизывают. Я один из немногих, наверное, или даже единственный, кто говорил ему открыто правду в глаза. Кто его одёргивал и приземлял на землю", — сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале Fight Show.