"Говорил ему правду в глаза": Александр Емельяненко рассказал о причине давнего конфликта с братом
В последний раз они появлялись вместе на публике ещё в мае 2013 года.
Фото © Instagram / alexemelyanenko
Боец смешанных единоборств ММА Александр Емельяненко считает, что причина его очень давнего конфликта с братом — правдивость. По версии спортсмена, Фёдору было неприятно слышать о себе то, что говорил Александр.
"Ему нравилось, когда ему все жопу вылизывают. Я один из немногих, наверное, или даже единственный, кто говорил ему открыто правду в глаза. Кто его одёргивал и приземлял на землю", — сказал Александр Емельяненко на YouTube-канале Fight Show.
Ранее Лайф сообщал, что на турнире "Наше дело" Емельяненко оказался сильнее блогера Артёма Тарасова в поединке по правилам кулачных боёв. Спортсмены дрались в клетке все три раунда по две минуты.
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