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Раскрыты главные мотивы россиян, скупающих недвижимость в Турции

В июле и августе граждане РФ приобрели более 800 квартир и домов на побережье этой страны.

24 сентября, 02:10
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Россияне активно скупают жильё в Турции, в основном это дома и квартиры на берегу моря. По данным агрегатора турецкой недвижимости Turk.Estate, Россия стабильно держится в тройке лидеров по числу новых владельцев жилья в этой стране.

Как пишет Forbes, к концу лета текущего года количество сделок в сфере недвижимости с участием российских граждан в Турции выросло. Особо богат на них так называемый горячий сезон.

"За восемь месяцев 2021 года заявки по Турции от россиян выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самые "жаркие" месяцы — январь, март, июль и август", — рассказывает директор российского подразделения компании Astons Игорь Немцов.

Ажиотажный спрос на жильё начался в пандемию, поскольку Турция оказалась одной из немногих стран, которая продолжала принимать россиян. По этой причине, пишет Forbes, и повысился спрос на турецкое жильё.

"В пандемию, когда много бизнеса перешло на удалёнку, предприниматели задумались: а так ли им нужно выходить на работу? В Турцию рвануло большое количество удалёнщиков, которые захотели сменить нашу сумасшедшую зиму на более приятный климат", рассказывает президент компании "Московские партнёры", профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Россиянам рассказали о стремительном снижении цен на отдых в Турции

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Напомним, ранее сообщалось, что российским туристам для въезда в Турцию с 14 сентября необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, результат анализа на антиген или сертификат о вакцинации от ковида одним из признанных ВОЗ либо одобренных в стране для экстренного применения препаратов. Из российских вакцин в этот список входит только "Спутник V".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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