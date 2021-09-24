Раскрыты главные мотивы россиян, скупающих недвижимость в Турции

Россияне активно скупают жильё в Турции, в основном это дома и квартиры на берегу моря. По данным агрегатора турецкой недвижимости Turk.Estate, Россия стабильно держится в тройке лидеров по числу новых владельцев жилья в этой стране.

Как пишет Forbes, к концу лета текущего года количество сделок в сфере недвижимости с участием российских граждан в Турции выросло. Особо богат на них так называемый горячий сезон.

"За восемь месяцев 2021 года заявки по Турции от россиян выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самые "жаркие" месяцы — январь, март, июль и август", — рассказывает директор российского подразделения компании Astons Игорь Немцов.

Ажиотажный спрос на жильё начался в пандемию, поскольку Турция оказалась одной из немногих стран, которая продолжала принимать россиян. По этой причине, пишет Forbes, и повысился спрос на турецкое жильё.

"В пандемию, когда много бизнеса перешло на удалёнку, предприниматели задумались: а так ли им нужно выходить на работу? В Турцию рвануло большое количество удалёнщиков, которые захотели сменить нашу сумасшедшую зиму на более приятный климат", — рассказывает президент компании "Московские партнёры", профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.