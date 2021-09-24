Солнце излучает бирюзово-зелёный спектр, а уже человеческий глаз и обработка сигнала мозгом преобразуют цвет в белый. Такое объяснение дал младший научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Андрей Малыхин. Так он прокомментировал дискуссию, развёрнутую вокруг статьи британского астронома: какое же Солнце на самом деле — белое или зелёное? Российский учёный объяснил, что в физике звёзды вообще считаются абсолютно чёрными телами.

"Другими словами, если вы подсветите Солнце фонариком, то оно ничего не отразит вам обратно, вы его не увидите", — сказал учёный в интервью РИА "Новости".

Ещё более доходчиво он объяснил, что свечение от звёзд идёт из-за температуры поверхности: точно так же, как светится раскалённое жало паяльника, кочерга или гвоздь. При этом, уточнил Малыхин, для каждой температуры характерно излучение на своей длине волны. Свет красного карлика (малые и относительно холодные звёзды) будет соответствовать 3000 градусов Кельвина, а Солнца — 5500.

"Обобщая всё это, мы видим следующее: максимум излучения Солнца, согласно закону Вина, наблюдается на длине волны 501 нанометр. Такой цвет можно назвать зелёным или бирюзовым. К зелёному можно отнести диапазон от 500 до 570 нанометров. И вот мы и получаем наш громкий заголовок — Солнце зелёное", — сказал Малыхин.

Однако учёный всё же считает, что торопиться с выводами не стоит. Цветом обозначается восприятие человеком определённого электромагнитного излучения. Глаза ограничены в широте восприятия цвета тремя типами фоторецепторов. Учитывая особенность восприятия наших органов зрения, излучение Солнца почти равномерно их засвечивает. Наш мозг это корректирует и говорит, что каждого цвета примерно одинаковое количество, и мы видим в итоге белый цвет. "О чём и говорится в исходной статье британского учёного", — заключает младший научный сотрудник.