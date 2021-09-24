В центре Москвы потушен пожар в общежитии Военного университета

Пожар в Военном университете в центре Москвы. Видео © LIFE

В Москве потушен пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте. На подавление огня у пожарных ушло несколько часов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как отмечали ранее в Минобороны РФ, первое сообщение о пожаре поступило 24 сентября в 1:40. Ликвидация же была объявлена в 05:54. Площадь возгорания составила в итоге около тысячи квадратных метров. Здание быстро охватывал огонь, поскольку оно старой постройки, с деревянными перекрытиями.