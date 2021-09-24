НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В центре Москвы потушен пожар в общежитии Военного университета

О пострадавших не сообщалось. Площадь возгорания в итоге составила около тысячи квадратных метров.

24 сентября, 03:03

Пожар в Военном университете в центре Москвы. Видео © LIFE

В Москве потушен пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте. На подавление огня у пожарных ушло несколько часов. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Как отмечали ранее в Минобороны РФ, первое сообщение о пожаре поступило 24 сентября в 1:40. Ликвидация же была объявлена в 05:54. Площадь возгорания составила в итоге около тысячи квадратных метров. Здание быстро охватывал огонь, поскольку оно старой постройки, с деревянными перекрытиями.

Минобороны о пожаре в Военном университете: Пострадавших нет

Минобороны о пожаре в Военном университете: Пострадавших нет

Ранее Лайф сообщал, что из горящей казармы было эвакуировано около 100 человек. Пожару присвоили сначала второй, а затем и третий номер сложности.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1