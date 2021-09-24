Бастрыкин: В Красноярском крае предотвращено нападение на школу
По словам главы ведомства, за последние годы совершено около десятка атак на учебные заведения в различных регионах.
Фото © СК РФ
В Красноярском крае задержали молодого человека, который собирался напасть на школу. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
В беседе с ТАСС он отметил, что в последние годы в различных регионах страны произошло около десятка подобных инцидентов.
"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", — сказал он. Других подробностей глава СКР не привёл.
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Напомним, что утром 20 сентября была открыта стрельба в Пермском государственном университете. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.
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