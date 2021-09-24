Бастрыкин: В Красноярском крае предотвращено нападение на школу

В Красноярском крае задержали молодого человека, который собирался напасть на школу. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В беседе с ТАСС он отметил, что в последние годы в различных регионах страны произошло около десятка подобных инцидентов.