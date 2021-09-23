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"И всё, ответа не было": Как провели последние мгновения врач и студентка, погибшие при стрельбе в Перми

Любимые дочка и крестница, мама и бабушка — близкие до последнего не могли поверить, что лишились самых дорогих людей.

23 сентября, 15:20

Скриншот © Telegram / SHOT

В Перми прошло прощание ещё с двумя жертвами стрельбы, которую 20 сентября открыл в государственном университете 18-летний Тимур Б. В последний путь проводили 20-летнюю Александру Мохову и 66-летнюю Маргариту Энгаус, пишет телеграм-канал SHOT.

Скриншот © Telegram / SHOT

Скриншот © Telegram / SHOT

Александра училась на четвёртом курсе механико-математического факультета и пела в церковном хоре. По словам близких, Саша была доброй и умной девушкой, которая мечтала создать свою семью. В роковой момент она переписывалась с мамой, которая так и не дождалась ответа.

Видео © Telegram / SHOT

В этот момент мы с ней переписывались. Не успела помыться, лежали в это время в ванне розы. <...> Я говорю, по какому поводу розы, — и всё, ответа не было. То есть в этот момент прямо, в 11:30, её не стало. Я была самой счастливой матерью

Екатерина

мама Александры Моховой

Фото © VK / Александра Мохова. Скриншот © Telegram / SHOT

Фото © VK / Александра Мохова. Скриншот © Telegram / SHOT

Маргарита Энгаус была известным в Перми врачом-эндоскопистом. По словам сына Владимира, женщина всегда готова была прийти на помощь другим. В то страшное утро она сопровождала внука-второклассника на экскурсию в ботанический сад и осталась ждать его у того самого корпуса, где случилась трагедия.

Скриншот © Telegram / SHOT

Скриншот © Telegram / SHOT

В результате стрельбы погибло по меньшей мере шесть человек. Раненный при задержании злоумышленник, которому ампутировали ногу, находится в крайне тяжёлом состоянии, однако начал проявлять элементы сознания. В ОНК заявили, что ампутация не смягчит преступнику приговор.

О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми

О чём больше всего мечтала 18-летняя студентка, которая погибла во время стрельбы в Перми

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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