"И всё, ответа не было": Как провели последние мгновения врач и студентка, погибшие при стрельбе в Перми
Любимые дочка и крестница, мама и бабушка — близкие до последнего не могли поверить, что лишились самых дорогих людей.
В Перми прошло прощание ещё с двумя жертвами стрельбы, которую 20 сентября открыл в государственном университете 18-летний Тимур Б. В последний путь проводили 20-летнюю Александру Мохову и 66-летнюю Маргариту Энгаус, пишет телеграм-канал SHOT.
Александра училась на четвёртом курсе механико-математического факультета и пела в церковном хоре. По словам близких, Саша была доброй и умной девушкой, которая мечтала создать свою семью. В роковой момент она переписывалась с мамой, которая так и не дождалась ответа.
Видео © Telegram / SHOT
В этот момент мы с ней переписывались. Не успела помыться, лежали в это время в ванне розы. <...> Я говорю, по какому поводу розы, — и всё, ответа не было. То есть в этот момент прямо, в 11:30, её не стало. Я была самой счастливой матерью
Фото © VK / Александра Мохова. Скриншот © Telegram / SHOT
Маргарита Энгаус была известным в Перми врачом-эндоскопистом. По словам сына Владимира, женщина всегда готова была прийти на помощь другим. В то страшное утро она сопровождала внука-второклассника на экскурсию в ботанический сад и осталась ждать его у того самого корпуса, где случилась трагедия.
В результате стрельбы погибло по меньшей мере шесть человек. Раненный при задержании злоумышленник, которому ампутировали ногу, находится в крайне тяжёлом состоянии, однако начал проявлять элементы сознания. В ОНК заявили, что ампутация не смягчит преступнику приговор.
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