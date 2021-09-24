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Volvo решила отказаться от натуральной кожи в своих автомобилях

В компании считают, что на рынок вышло новое поколение потребителей и машины им должны соответствовать.

24 сентября, 03:40
<p>Фото © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto</p>

Фото © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Автомобильная компания Volvo к 2030 году откажется от использования натуральной кожи в салонах своих машин. Руководство автопроизводителя считает, что потребители хотят экологически чистую продукцию.

"К нам приходит новое поколение потребителей, их намного больше волнует, что за продукты они покупают, и они руководствуются этикой. Им нужно знать, как производятся материалы", объяснил в беседе с Reuters руководитель отдела дизайна Робин Пейдж.

Производитель изучает возможность использовать материалы, сделанные из побочных продуктов лесного хозяйства, например коры деревьев, а также из переработанных пластиковых бутылок. Также к 2030 году Volvo обязалась перейти на производство исключительно электромобилей. Свои грузовики, для которых электрический двигатель не подходит, фирма рассчитывает перевести на водородное топливо.

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А не так давно в Volkswagen также обозначили сроки полного перехода на выпуск электромобилей. Это будет зависеть от региона. В Европе отказ от ДВС произойдёт раньше, в Америке и Африке — позже.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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