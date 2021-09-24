Volvo решила отказаться от натуральной кожи в своих автомобилях

Автомобильная компания Volvo к 2030 году откажется от использования натуральной кожи в салонах своих машин. Руководство автопроизводителя считает, что потребители хотят экологически чистую продукцию.

"К нам приходит новое поколение потребителей, их намного больше волнует, что за продукты они покупают, и они руководствуются этикой. Им нужно знать, как производятся материалы", — объяснил в беседе с Reuters руководитель отдела дизайна Робин Пейдж.

Производитель изучает возможность использовать материалы, сделанные из побочных продуктов лесного хозяйства, например коры деревьев, а также из переработанных пластиковых бутылок. Также к 2030 году Volvo обязалась перейти на производство исключительно электромобилей. Свои грузовики, для которых электрический двигатель не подходит, фирма рассчитывает перевести на водородное топливо.