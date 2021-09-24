Один из альпинистов, выживший при трагическом восхождении на Эльбрус, рассказал, что привело к гибели на этой горе сразу пяти человек. Музыкант из Екатеринбурга Дмитрий Парахин говорит, что его товарищ сломал ногу, из-за чего группа сидела в ожидании спасателей два часа на месте.

"Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз", — восстанавливает в интервью порталу Е1 цепочку событий Дмитрий.

Он отмечает, что спасатели прибыли в 23 часа. До их появления все группы созванивались между собой и направляли друг друга по метели.

Восхождение на Эльбрус было давней мечтой Дмитрия. Накануне он отпраздновал 37-летие.

Ранее организатор трагического восхождения на Эльбрус рассказал, почему группа разделилась. По его версии, "фатальной причиной" гибели пяти человек стал именно перелом ноги одного из участников похода.