"Сорвались, пролетели метров 100": Один из выживших на Эльбрусе рассказал, что предшествовало гибели пяти человек
Дмитрий — музыкант. Накануне похода на вершину он отметил 37-летие. Восхождение на пик было его заветной мечтой.
Кадр из видео © Эльбрусский ВПСО МЧС
Один из альпинистов, выживший при трагическом восхождении на Эльбрус, рассказал, что привело к гибели на этой горе сразу пяти человек. Музыкант из Екатеринбурга Дмитрий Парахин говорит, что его товарищ сломал ногу, из-за чего группа сидела в ожидании спасателей два часа на месте.
"Мы заблудились. Сорвались, пролетели метров 100 по бутылочному льду, никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз", — восстанавливает в интервью порталу Е1 цепочку событий Дмитрий.
Он отмечает, что спасатели прибыли в 23 часа. До их появления все группы созванивались между собой и направляли друг друга по метели.
Восхождение на Эльбрус было давней мечтой Дмитрия. Накануне он отпраздновал 37-летие.
Ранее организатор трагического восхождения на Эльбрус рассказал, почему группа разделилась. По его версии, "фатальной причиной" гибели пяти человек стал именно перелом ноги одного из участников похода.
Напомним, вечером 23 сентября запросила помощи группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе. Изначально сообщалось, что их было 23, однако затем оказалось, что четверо отказались от восхождения. Туристы попали в пургу. Почти на вершине их застал ветер скоростью до 70 м/с, мороз до минус 20 градусов, видимость не более метра.
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