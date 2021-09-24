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"Завершится одним — Ростовом": В партии Порошенко Зеленскому предсказали бегство в Россию

Депутат Верховной рады считает, что новый закон об олигархах превращает страну в авторитарную.

24 сентября, 05:05
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Принятие нового закона об олигархах может привести в итоге к бегству украинского президента Владимира Зеленского в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии миллиардера, экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнётся: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую [к Офису президента]. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что всё это на Украине не пройдёт и завершится одним — Ростовом", отметил Гончаренко в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что законопроект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы якобы знали, что европейцы "никогда не смогут поддержать такое".

"Уничтожает свою страну": В Раде обвинили Зеленского в трусости из-за его слов в адрес России

"Уничтожает свою страну": В Раде обвинили Зеленского в трусости из-за его слов в адрес России

Напомним, Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах, в котором предлагается, чтобы Совет нацбезопасности обороны решал, кто является неприлично богатым. В стране появится реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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