Принятие нового закона об олигархах может привести в итоге к бегству украинского президента Владимира Зеленского в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии миллиардера, экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнётся: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую [к Офису президента]. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что всё это на Украине не пройдёт и завершится одним — Ростовом", — отметил Гончаренко в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что законопроект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы якобы знали, что европейцы "никогда не смогут поддержать такое".