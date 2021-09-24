"Завершится одним — Ростовом": В партии Порошенко Зеленскому предсказали бегство в Россию
Депутат Верховной рады считает, что новый закон об олигархах превращает страну в авторитарную.
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Принятие нового закона об олигархах может привести в итоге к бегству украинского президента Владимира Зеленского в Россию. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии миллиардера, экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Зеленский будет решать, кто плохой, а кто хороший. И сразу начнётся: не хочешь быть плохим, то бери чемодан денег и неси на Банковую [к Офису президента]. Владимир Александрович, я хочу вам напомнить одно, что всё это на Украине не пройдёт и завершится одним — Ростовом", — отметил Гончаренко в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что законопроект приняли, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии, поскольку его инициаторы якобы знали, что европейцы "никогда не смогут поддержать такое".
Напомним, Рада приняла предложенный Зеленским закон об олигархах, в котором предлагается, чтобы Совет нацбезопасности обороны решал, кто является неприлично богатым. В стране появится реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес.
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