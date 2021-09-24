Москвичи ночью встали в очередь ради покупки нового iPhone 13 в числе первых
Оказалось, что некоторые из них "работают" на одного клиента: некий заказчик хочет приобрести сразу побольше гаджетов.
Москвичи ночью встали в очередь ради покупки нового iPhone 13 в числе первых. Видео © LiFE
В Москве на Тверской к 08:00 образовалась ощутимая очередь: молодые люди пришли пораньше, чтобы в числе первых купить новую модель смартфона от Apple — iPhone 13. Как видно на кадрах Лайфа, некоторые явились за гаджетами, хорошо подготовившись: со складными стульями, пакетами с едой, кружками.
Именно эти молодые люди признались нашему корреспонденту, что купят телефоны для некоего клиента: мужчина захотел приобрести сразу много гаджетов, но в одни руки столько не отпускают, только по два.
"Деньги и весело. По приколу выложили на "Авито" объявление, что просидим ночь, первые в очереди будем. Много было людей, журналисты звонили, узнавали", — говорят молодые люди.
Их конкурент, даже не торгуясь, предложил своё место за 30 тысяч рублей — то есть почти за половину стоимости смартфона в самой простой комплектации. Ещё один мужчина из очереди признался, что решил "по кайфу" купить смартфон среди первых самому себе.
Напомним, стоимость IPhone 13 mini в России начинается от 69,99 тысячи рублей, базового iPhone 13 — от 79,99 тысячи. Цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.
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Ранее Лайф сообщал, что россиянам предлагали даже отсидеть очередь за iPhone 13 в мягком кресле. Автор объявления утверждал, что сам лично будет двигать покупателя по мере приближения к покупке желаемой "яблочной" новинки. Стоимость такой услуги оценивалась в 13 тысяч рублей, что символично.
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