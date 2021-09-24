Москвичи ночью встали в очередь ради покупки нового iPhone 13 в числе первых. Видео © LiFE

В Москве на Тверской к 08:00 образовалась ощутимая очередь: молодые люди пришли пораньше, чтобы в числе первых купить новую модель смартфона от Apple — iPhone 13. Как видно на кадрах Лайфа, некоторые явились за гаджетами, хорошо подготовившись: со складными стульями, пакетами с едой, кружками.

Именно эти молодые люди признались нашему корреспонденту, что купят телефоны для некоего клиента: мужчина захотел приобрести сразу много гаджетов, но в одни руки столько не отпускают, только по два.

"Деньги и весело. По приколу выложили на "Авито" объявление, что просидим ночь, первые в очереди будем. Много было людей, журналисты звонили, узнавали", — говорят молодые люди.

Их конкурент, даже не торгуясь, предложил своё место за 30 тысяч рублей — то есть почти за половину стоимости смартфона в самой простой комплектации. Ещё один мужчина из очереди признался, что решил "по кайфу" купить смартфон среди первых самому себе.

Напомним, стоимость IPhone 13 mini в России начинается от 69,99 тысячи рублей, базового iPhone 13 — от 79,99 тысячи. Цена iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи, iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей.