В правительстве задумались о больничных и декретных для самозанятых
Сейчас эта категория работников отчислений в Фонд социального страхования не делает. Соответственно, и на ответные выплаты рассчитывать не может.
Фото © Pixabay
В России могут ввести выплату больничных и декретных для самозанятых граждан. Такую возможность изучает Минэкономразвития. Это следует из письма ведомства, направленного в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС), пишут "Ведомости".
Как отмечается, сейчас самозанятые граждане таких выплат получать не могут, поскольку отчислений в ФСС не делают. В Минэкономразвития пишут, что обсуждается вопрос о целесообразности уравнивания их с теми россиянами, кто трудится в традиционном формате.
"Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учётом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе Минтруда.
Напомним, изначально режим самозанятости появился в России как пилотный проект. С 1 июля 2020 года все регионы смогли вводить его на своей территории. Согласно налоговому режиму граждане обязаны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. По данным на конец марта, в России числится два миллиона самозанятых.
Комментариев: 0