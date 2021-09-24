НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В правительстве задумались о больничных и декретных для самозанятых

Сейчас эта категория работников отчислений в Фонд социального страхования не делает. Соответственно, и на ответные выплаты рассчитывать не может.

24 сентября, 04:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России могут ввести выплату больничных и декретных для самозанятых граждан. Такую возможность изучает Минэкономразвития. Это следует из письма ведомства, направленного в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС), пишут "Ведомости".

Как отмечается, сейчас самозанятые граждане таких выплат получать не могут, поскольку отчислений в ФСС не делают. В Минэкономразвития пишут, что обсуждается вопрос о целесообразности уравнивания их с теми россиянами, кто трудится в традиционном формате.

В Госдуме предложили повысить лимит льготной суммы годового дохода для самозанятых родителей

В Госдуме предложили повысить лимит льготной суммы годового дохода для самозанятых родителей

"Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учётом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений", — отметили, в свою очередь, в пресс-службе Минтруда.

Напомним, изначально режим самозанятости появился в России как пилотный проект. С 1 июля 2020 года все регионы смогли вводить его на своей территории. Согласно налоговому режиму граждане обязаны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями. По данным на конец марта, в России числится два миллиона самозанятых.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Глава ФНС назвал возраст самого пожилого самозанятого россиянина

2 июня, 16:52

Опрос показал, какие проблемы со сном испытывают россияне

сегодня в 04:01

В России предложили иначе выплачивать пособия двум миллионам граждан

вчера в 22:04

Москвичи ночью встали в очередь ради покупки нового iPhone 13 в числе первых

сегодня в 04:35

"Сорвались, пролетели метров 100": Один из выживших на Эльбрусе рассказал, что предшествовало гибели пяти человек

сегодня в 03:49

Новости партнеров

Layer 1