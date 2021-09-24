Полицейских из Кузбасса обвинили в халатности при надзоре за убийцей двух школьниц

Двум полицейским в Кузбассе, которые должны были осуществлять надзор за обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в городе Киселёвске Виктором Пестерниковым, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Обвинение в халатности предъявлено двум полицейским за то, что некачественно осуществляли административный надзор за ранее судимым гражданином, который обвиняется в убийстве двух школьниц из Киселёвска", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что, по данным следствия, в апреле 2009 года Пестерникова осудили на 10 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из колонии и был поставлен на административный надзор, до апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определённые ограничения. Однако, когда Пестерников переехал в другой город на постоянное место жительства, его не поставили на учёт в органы. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками территориального ОВД.