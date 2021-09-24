Полицейских из Кузбасса обвинили в халатности при надзоре за убийцей двух школьниц
Отмечается, что злоумышленник до апреля 2027 года после освобождения из колонии должен был соблюдать ограничения. Однако при переезде в другой город он не был поставлен на учёт.
Обвиняемый в убийстве школьниц. Скриншот видео © YouTube / МВД Медиа
Двум полицейским в Кузбассе, которые должны были осуществлять надзор за обвиняемым в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в городе Киселёвске Виктором Пестерниковым, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Обвинение в халатности предъявлено двум полицейским за то, что некачественно осуществляли административный надзор за ранее судимым гражданином, который обвиняется в убийстве двух школьниц из Киселёвска", — рассказал собеседник агентства.
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Отмечается, что, по данным следствия, в апреле 2009 года Пестерникова осудили на 10 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего. В апреле 2019 года он освободился из колонии и был поставлен на административный надзор, до апреля 2027 года мужчина должен был соблюдать определённые ограничения. Однако, когда Пестерников переехал в другой город на постоянное место жительства, его не поставили на учёт в органы. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками территориального ОВД.
Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы. Девочки ушли на учёбу утром 6 сентября и не вернулись домой. Последний раз их видели вместе с мужчиной в магазине — он набрал полную тележку разных вкусностей и увёл детей в неизвестном направлении. Подозреваемого задержали в течение суток. Мужчина признался, что изнасиловал и задушил школьниц, а тела оставил в заброшенном доме.
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