Жителей немецкого города попросили не приходить на выборы из-за бомбы
Жильцы домов, расположенных в радиусе 250 метров от снаряда, были эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения.
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В Германии местные власти попросили жителей города Вупперталь не приходить на избирательные участки, так как вблизи идёт операция по обезвреживанию бомбы времён Второй мировой войны.
"В радиусе 500 метров вокруг найденной бомбы находятся избирательные участки. Гражданам, желающим проголосовать здесь, временно запрещено посещать их, до официального объявления о снятии запрета", — передаёт РИА "Новости" сообщение властей.
При этом представитель администрации города напомнила, что все желающие могут проголосовать на выборах в бундестаг ФРГ до шести часов вечера. Избирательные участки остаются открытыми, горожане могут прийти отдать свой голос, несмотря на призывы остаться дома. Уточняется, что жители квартир, расположенных в радиусе 250 метров от бомбы, были эвакуированы и доставлены в пункт временного размещения, организованного на базе школы.
Напомним, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель, полномочия которой истекают в сентябре, уже проголосовала по почте. Такое голосование началось в ФРГ 16 августа. В ЦИК страны отметили, что на выборах в бундестаг ожидается рекордное число проголосовавших по почте. Это связано с продолжающейся пандемией ковида. Всего в стране работает почти 60 тысяч избирательных участков. Они открыты до 18:00 (19:00 мск). По предварительным опросам, в новый бундестаг могут попасть шесть крупнейших партий ФРГ.
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