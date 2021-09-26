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Президент ФРГ вместе с супругой проголосовали на выборах в бундестаг

Всего в состав немецкого правительства могут попасть шесть крупнейших партий страны.

26 сентября, 09:12
<p>Фото © Focke Strangmann — Pool / Getty Images</p>

Фото © Focke Strangmann — Pool / Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой Эльке Бюденбендер проголосовали на выборах в бундестаг. Он обратился с призывом к гражданам прийти на избирательные участки.

"Вы решаете, какое направление возьмёт наша страна на ближайшие четыре года, какие партии будут представлены в бундестаге и какое правительство будет руководить нашей страной. Вы можете участвовать в решении мелких и больших проблем нашего времени", — заявил Штайнмайер журналистам.

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Напомним, что действующий канцлер Германии Ангела Меркель, полномочия которой истекают в сентябре, уже проголосовала по почте. Такое голосование началось в ФРГ 16 августа. В ЦИК страны отметили, что на выборах в бундестаг ожидается рекордное число проголосовавших по почте. Это связано с продолжающейся пандемией ковида.

Ранее стал известен размер пенсии Меркель после её ухода с поста канцлера ФРГ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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