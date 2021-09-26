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Биолог объяснила неспособность мю-штамма вытеснить "дельту"

У нового коронавируса из Колумбии больше шансов в небольших сообществах людей.

26 сентября, 09:05
<p>Фото © Jane Barlow – WPA Pool / Getty Images</p>

Фото © Jane Barlow – WPA Pool / Getty Images

Штамм коронавируса "мю" не сможет полностью вытеснить "дельту", поскольку у последней очень сильное инфекционное преимущество. Об этом в разговоре с РИА "Новости" сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН, доктор биологических наук Анча Баранова.

"Штамм "мю" может распространиться только в тех популяциях, где нет или очень мало "дельты". Если есть какие-то изолированные анклавы, где вообще никто никогда не болел — вот туда может прийти вариант "мю". Но в Москве, например, не станет "мю" преобладающим штаммом, здесь уже "дельта". Поскольку у "дельты" такое сильное инфекционное преимущество, у "мю" нет шансов там, где уже есть "дельта", — объяснила Баранова.

У учёных не было возможности сравнить скорость распространения штаммов в равных условиях. Однако Баранова провела параллели с животным миром, когда один вид не может заменить другой, если в ареале обитания уже заняты все места.

"Пока "тараканов-дельта" сильно больше. Штамм "дельта" уже занял своё место в популяции, и для "мю" там места просто нет", — сказала Баранова.

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Врач связал изменение схемы лечения ковида с мутациями "дельта" и "мю"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности вакцинации для защиты от "бесконечного множества штаммов" коронавируса. Привитые люди будут защищены от мутаций с очень высокой долей вероятности, подчеркнула главный государственный санитарный врач РФ.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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