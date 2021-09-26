В Японии допустили отмену режима ЧС по ковиду в ближайшие дни

Власти Японии в ближайшее время могут снять режим чрезвычайной ситуации, который был введён летом на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал глава японского минздрава Норихиса Тамура.

"Мы наблюдаем продолжающийся тренд к снижению числа новых заражений в стране. Я полагаю, что в сложившихся условиях мы сможем снять режим ЧС в конце сентября", — сказал он в эфире телеканала NHK.

По словам Тамуры, отмена режима чрезвычайной ситуации не означает отсутствия рисков возникновения новой волны коронавируса. Сейчас режим ЧС введён почти в половине префектур страны, пока эпидемиологическая ситуация в них улучшается.