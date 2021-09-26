Нарышкин назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении ковида

"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально", — сказал он в интервью RT .​​​​​

Напомним, ранее была опубликована рассекреченная версия разведки США о происхождении коронавируса. В ней отмечается, что ковид не разрабатывался как биологическое оружие. При этом подчёркивается, что разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно появления вируса. Ведомства полагают, что обе гипотезы (естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории) являются правдоподобными.