Нарышкин назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении ковида
Согласно документу, специалисты в Штатах так и не смогли прийти к единому мнению относительно возникновения этого заболевания.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Доклад разведки Соединённых Штатов о происхождении коронавирусной инфекции содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Такую точку зрения озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально", — сказал он в интервью RT.
Напомним, ранее была опубликована рассекреченная версия разведки США о происхождении коронавируса. В ней отмечается, что ковид не разрабатывался как биологическое оружие. При этом подчёркивается, что разведывательные службы США не пришли к единому мнению относительно появления вируса. Ведомства полагают, что обе гипотезы (естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории) являются правдоподобными.
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