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От чего ещё кроме ковида люди могут терять обоняние, рассказала эпидемиолог

Восприятие запахов может вернуться к переболевшему CoViD-19 через год, а может и не восстановиться вовсе. Это зависит в том числе от генов.

26 сентября, 02:51
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Из потерявших обоняние в связи с коронавирусом людей около 1,4% имели проблемы в этой области ещё до заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что после ковида обоняние в отдельных случаях может восстанавливаться в течение года и больше. А на восприимчивость запахов влияют нейродегенеративные болезни, сахарный диабет, курение.

"При этом у людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще: нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет. Другие заболевания — помимо ковида — также влияют на восприимчивость запахов. Например, нейродегенеративные болезни, сахарный диабет. Курение также вносит свой вклад в проблемы в обонятельной сфере", — рассказала ТАСС Пшеничная.

Возраст, пагубные привычки и заболевания могут влиять и на время восстановления обоняния после коронавируса. Пшеничная отметила, что всё "очень индивидуально". Ощущение запахов может и не восстановиться вовсе. С точностью говорить об этом не позволяет небольшой период наблюдения за ковидными больными. Она добавила, что в целом, даже если болезнь перенесена в лёгкой форме, иммунитет может ослабнуть. Его программирование идёт на генном уровне. При тяжёлом течении заболевания влияет и патогенетическая терапия, без которой обойтись нельзя. Помочь организму могут физические нагрузки, правильный режим дня и витаминизированное питание.

Когда вернётся обоняние: Переболевший ковидом врач поделился собственным опытом

Когда вернётся обоняние: Переболевший ковидом врач поделился собственным опытом

Ранее Лайф рассказывал о категории людей, у которых обоняние после ковида восстанавливается дольше обычного.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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