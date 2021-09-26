Три человека погибли, множество пострадало при сходе поезда с рельсов в США
В вагонах находилось около 150 пассажиров. Получивших травмы экстренные службы развозят по местным больницам.
Фото © Twitter / jacob_cordeiro
В результате схода пассажирского поезда с рельсов в американском штате Монтана погибло по меньшей мере три человека, также есть много пострадавших. Об этом сообщает The Washington Post.
We derailed pic.twitter.com/gwamIS15iD— Jacob Cordeiro🌹 (@jacob_cordeiro) September 25, 2021
Как отмечается, гибель людей подтвердил окружной шериф, а также представитель компании Amtrak, которой принадлежит поезд. Точное количество пострадавших пока не известно, но речь может идти о десятках. Получивших травмы развозят по местным больницам.
Авария произошла примерно в 16:00 (01:00 мск). По предварительным данным, в поезде Empire Builder 7/27 было 147 пассажиров и 13 членов бригады. Состав курсирует между Сиэтлом и Чикаго. Причина его схода с рельсов пока не известна.
А ранее Лайф рассказывал, как в другом штате грузовой поезд с химикатами сошёл с рельсов и вспыхнул.
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