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Три человека погибли, множество пострадало при сходе поезда с рельсов в США

В вагонах находилось около 150 пассажиров. Получивших травмы экстренные службы развозят по местным больницам.

26 сентября, 02:16

Фото © Twitter / jacob_cordeiro

В результате схода пассажирского поезда с рельсов в американском штате Монтана погибло по меньшей мере три человека, также есть много пострадавших. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, гибель людей подтвердил окружной шериф, а также представитель компании Amtrak, которой принадлежит поезд. Точное количество пострадавших пока не известно, но речь может идти о десятках. Получивших травмы развозят по местным больницам.

В США с рельсов сошёл пассажирский поезд

В США с рельсов сошёл пассажирский поезд

Авария произошла примерно в 16:00 (01:00 мск). По предварительным данным, в поезде Empire Builder 7/27 было 147 пассажиров и 13 членов бригады. Состав курсирует между Сиэтлом и Чикаго. Причина его схода с рельсов пока не известна.

А ранее Лайф рассказывал, как в другом штате грузовой поезд с химикатами сошёл с рельсов и вспыхнул.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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