Три человека погибли, множество пострадало при сходе поезда с рельсов в США

В результате схода пассажирского поезда с рельсов в американском штате Монтана погибло по меньшей мере три человека, также есть много пострадавших. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечается, гибель людей подтвердил окружной шериф, а также представитель компании Amtrak, которой принадлежит поезд. Точное количество пострадавших пока не известно, но речь может идти о десятках. Получивших травмы развозят по местным больницам.

Авария произошла примерно в 16:00 (01:00 мск). По предварительным данным, в поезде Empire Builder 7/27 было 147 пассажиров и 13 членов бригады. Состав курсирует между Сиэтлом и Чикаго. Причина его схода с рельсов пока не известна.