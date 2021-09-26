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В МВД решили усилить контроль за мигрантами при помощи современных технологий

Соответствующий законопроект уже прошёл публичные слушания и будет внесён в правительство в декабре 2021 года.

26 сентября, 01:57
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Контроль над въездом и прибыванием в России иностранных граждан МВД РФ намерено усилить за счёт внедрения современных информационных технологий. Соответствующий законопроект подготовлен в рамках мероприятий по реализации в 2020–2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

"Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Законопроект направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения, он уже прошёл публичное обсуждение. Сроком внесения в Правительство РФ называется декабрь 2021 года.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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