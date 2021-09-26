В МВД решили усилить контроль за мигрантами при помощи современных технологий

Контроль над въездом и прибыванием в России иностранных граждан МВД РФ намерено усилить за счёт внедрения современных информационных технологий. Соответствующий законопроект подготовлен в рамках мероприятий по реализации в 2020–2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

"Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счёт более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля", — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

Законопроект направлен в Минэкономразвития России для подготовки заключения, он уже прошёл публичное обсуждение. Сроком внесения в Правительство РФ называется декабрь 2021 года.