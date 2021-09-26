Биолог рассказала о малоизвестном свойстве горьких огурцов
Оказалось, особо полезна та часть плодов, которую обычно все по незнанию срезают.
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Обновить организм, а также "почистить" его можно при помощи горьких огурцов. Об этом рассказала биолог-генетик, специалист Института функциональной медицины (IFM, США) Ирина Мальцева.
"В тканях огурца вырабатываются особые вещества — кукурбитацины. Именно они придают горечь пристеблевым частям огурца, тем самым "попкам". Так вот, эти горькие "попки" могут подавать клеткам сигналы, чтобы старые и больные, то есть те, которые нефункциональны, уходили из жизни. Горькие части огурца запускают некие механизмы, которые способствуют аутофагии", — отметила Ирина Мальцева в беседе с радио Sputnik.
Омолодить организм помогут и другие продукты. Например, биолог-генетик назвала среди них ягоды физалиса, куркуму, хорошие сорта сои.
"На процесс омоложения клеток может влиять и ограничение калорийности питания на 20–30% суточной нормы", — добавила Мальцева, отметив, что физические нагрузки и здоровый сон также влияют на эти процессы.
Напомним, что ранее учёные назвали способ омоложения мозга в любом возрасте. Простые процедуры позволят сохранить остроту ума и быстрее справляться с повседневными задачами.
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