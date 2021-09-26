"Это был дикий ужас": Самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии
Пассажиры рассказали, что многие уже прощались с жизнью. На борту были крики и паника.
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В Краснодаре совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Azur Air, который совершал рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи. Из-за непогоды воздушную гавань туристического города закрыли, и борт отправился в краевой центр. Там пришлось дважды заходить на посадку, и вдруг в самолёт ударила молния.
"Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно", — приводит портал Е1.ru слова пассажира.
По его словам, во время набора высоты после первого круга самолёт будто провалился, по салону разлетелись мелкие предметы.
"Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка", — говорит пассажир.
Он рассказывает, что пассажиры уже думали, что самолёт падает, "были паника и крики". Всё же воздушное судно совершило посадку нормально. В Azur Air заверили, что лайнер исправен.
Ранее Лайф рассказывал о другом авиаинциденте. Орлы попали в двигатель самолёта и на сутки задержали вылет россиян с Кубы. Птицы оставили вмятины на обшивке лайнера, а из двигателя даже пошли языки пламени.
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