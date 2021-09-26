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"Это был дикий ужас": Самолёт экстренно сел в Краснодаре после удара в него молнии

Пассажиры рассказали, что многие уже прощались с жизнью. На борту были крики и паника.

26 сентября, 00:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Краснодаре совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании Azur Air, который совершал рейс ZF347 из Екатеринбурга в Сочи. Из-за непогоды воздушную гавань туристического города закрыли, и борт отправился в краевой центр. Там пришлось дважды заходить на посадку, и вдруг в самолёт ударила молния.

"Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно", — приводит портал Е1.ru слова пассажира.

По его словам, во время набора высоты после первого круга самолёт будто провалился, по салону разлетелись мелкие предметы.

"Затем в нас попала молния: был громкий хлопок и яркая вспышка", — говорит пассажир.

Он рассказывает, что пассажиры уже думали, что самолёт падает, "были паника и крики". Всё же воздушное судно совершило посадку нормально. В Azur Air заверили, что лайнер исправен.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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