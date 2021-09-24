Орлы попали в двигатель самолёта и на сутки задержали вылет россиян с Кубы

Орлы на сутки задержали вылет самолёта с российскими туристами на Кубе. Видео © LIFE

Российские туристы на сутки вынуждены задержаться на Кубе после того, как вылет рейса авиакомпании Azur Air был отменён из-за врезавшихся в самолёт орлов. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что лайнер набирает скорость на взлётно-посадочной полосе и внезапно в него врезаются две крупные птицы. Одна из них оставила вмятину на носовой части, а вторая угодила в правый двигатель, вызвав языки пламени. Экипаж резко затормозил, от этого, как уверяют туристы, лопнуло колесо на левом шасси.

"При выполнении рейса ZF556 Варадеро — Москва в процессе разбега по взлётно-посадочной полосе в самолёт попала стая птиц. С целью обеспечения безопасности командир принял решение прекратить разбег, и воздушное судно благополучно вернулось на место стоянки", — прокомментировали Лайфу инцидент в авиакомпании.

Отмечается, что в результате происшествия никто, кроме птиц, не пострадал. В Azur Air отметили, что пассажиры будут доставлены в Москву резервным бортом, на время ожидания их разместили в гостинице.