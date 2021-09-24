Ограничительные меры по ковиду в Петербурге продлили до конца октября
Горожане обязаны продолжать носить маски в общественных местах, в том числе транспорте, а госслужащие с 1-го числа должны либо вакцинироваться, либо иметь документ о перенесённой болезни.
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Власти Санкт-Петербурга до конца октября продлили ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
"По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения", — приводит текст постановления пресс-служба городской администрации.
Так, горожане обязаны носить защитные маски в общественных местах и транспорте. Кроме того, с 1 октября не менее 80% госслужащих должны привиться от ковида или иметь QR-код, подтверждающий, что переболели инфекцией не более чем полгода назад.
А ранее Лайф рассказывал, что власти Пермского края рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест. Предполагается, что это позволит избежать закрытия ресторанов, кафе и развлекательных учреждений, а также подтолкнёт людей к вакцинации от ковида.
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