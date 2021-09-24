НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ограничительные меры по ковиду в Петербурге продлили до конца октября

Горожане обязаны продолжать носить маски в общественных местах, в том числе транспорте, а госслужащие с 1-го числа должны либо вакцинироваться, либо иметь документ о перенесённой болезни.

24 сентября, 13:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Власти Санкт-Петербурга до конца октября продлили ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"По 31 октября продлеваются действующие запреты и ограничения", — приводит текст постановления пресс-служба городской администрации.

В Петербурге 99 классов перевели на удалёнку из-за роста вирусных инфекций

В Петербурге 99 классов перевели на удалёнку из-за роста вирусных инфекций

Так, горожане обязаны носить защитные маски в общественных местах и транспорте. Кроме того, с 1 октября не менее 80% госслужащих должны привиться от ковида или иметь QR-код, подтверждающий, что переболели инфекцией не более чем полгода назад.

А ранее Лайф рассказывал, что власти Пермского края рассматривают возможность введения QR-кодов для посещения населением общественных мест. Предполагается, что это позволит избежать закрытия ресторанов, кафе и развлекательных учреждений, а также подтолкнёт людей к вакцинации от ковида.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Абрамович может засудить конгрессмена, предлагающего санкции для 35 россиян

вчера в 21:40

Учёные предупредили о возникновении редкого и опасного синдрома после ковида

сегодня в 13:48

Суд арестовал бывшего вице-премьера Крыма по делу о многомиллионном хищении

сегодня в 14:06

Выживший в трагедии на Эльбрусе рассказал, как группа застряла на вершине в жуткую пургу

сегодня в 14:04

Власти Москвы не согласовали акцию КПРФ 25 сентября

сегодня в 13:56

Новости партнеров

Layer 1