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Врач предупредила переболевших ковидом о рубцах в бронхах

Причём других заболеваний, которые могли бы привести к такому дефекту, у пациентов не было, подчеркнула эндоскопист.

24 сентября, 12:49
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Липецком онкологическом диспансере у 25% переболевших коронавирусом пациентов врачи выявили рубцы в бронхах. Об этом в ходе форума онкологии и радиотерапии For life заявила врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина.

"У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия", — сообщила Кукушкина.

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По её словам, эти дефекты в бронхах выглядят как белесоватые рубцы, хотя у некоторой части обследуемых наблюдались стойкие фиброзные изменения. Кроме того, у пациентов с такими образованиями не было других заболеваний, которые могли бы поспособствовать возникновению рубцов.

Ранее Лайф писал, что в России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса за сутки.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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