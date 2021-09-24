Врач предупредила переболевших ковидом о рубцах в бронхах

В Липецком онкологическом диспансере у 25% переболевших коронавирусом пациентов врачи выявили рубцы в бронхах. Об этом в ходе форума онкологии и радиотерапии For life заявила врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина.

"У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия", — сообщила Кукушкина.

По её словам, эти дефекты в бронхах выглядят как белесоватые рубцы, хотя у некоторой части обследуемых наблюдались стойкие фиброзные изменения. Кроме того, у пациентов с такими образованиями не было других заболеваний, которые могли бы поспособствовать возникновению рубцов.