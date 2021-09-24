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Почему Россия легко пройдёт пик осенней вспышки ковида, объяснил вирусолог

В стране уже четвёртые сутки подряд регистрируют более 800 смертей от коронавируса. При этом, как отметил специалист, у многих жителей нашей страны есть иммунитет к инфекции.

24 сентября, 10:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Вспышка заболеваемости коронавирусом, которая наблюдалась летом 2021 года, не повторится этой осенью из-за большого числа людей с иммунитетом к инфекции. Об этом в беседе с Лайфом заявил вирусолог Максим Скулачев.

"Часть людей вакцинировалась, а большая часть — переболевшие люди в предыдущие волны [заболевания коронавирусом]. И этих людей явно гораздо больше, чем в официальной статистике. Это не потому что статистика искажается, просто очень многие люди не регистрируют своё заболевание, они переносят его легко, как ОРВИ, в больницу не попадают — и таких людей в разы больше, чем в официальной статистике. Если всё это сложить, количество переболевших и вакцинированных, то получается довольно серьёзный процент населения", — объяснил врач.

Ранее Лайф писал, что в России зафиксировали новый суточный максимум смертей от коронавируса. В стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов.

Эпидемиолог спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью ковидом осенью

Эпидемиолог спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью ковидом осенью

Число случаев ковида в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах России. Власти Москвы фиксируют рост в 24% за неделю, а уровень госпитализаций в столице поднялся на 15%.

Четвёртая волна пришла: Когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам

Четвёртая волна пришла: Когда и какие ограничения из-за коронавируса ждать россиянам

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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