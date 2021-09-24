Почему Россия легко пройдёт пик осенней вспышки ковида, объяснил вирусолог

Вспышка заболеваемости коронавирусом, которая наблюдалась летом 2021 года, не повторится этой осенью из-за большого числа людей с иммунитетом к инфекции. Об этом в беседе с Лайфом заявил вирусолог Максим Скулачев.

"Часть людей вакцинировалась, а большая часть — переболевшие люди в предыдущие волны [заболевания коронавирусом]. И этих людей явно гораздо больше, чем в официальной статистике. Это не потому что статистика искажается, просто очень многие люди не регистрируют своё заболевание, они переносят его легко, как ОРВИ, в больницу не попадают — и таких людей в разы больше, чем в официальной статистике. Если всё это сложить, количество переболевших и вакцинированных, то получается довольно серьёзный процент населения", — объяснил врач.