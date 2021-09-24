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В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида за сутки

В стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов.

24 сентября, 08:48

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В России за сутки от коронавируса умерло 828 человек — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов за сутки. Всего с начала эпидемии от инфекции умерло 202 273 человека.

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Число случаев ковида в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах России. Власти Москвы фиксируют рост в 24% за неделю, а уровень госпитализаций в столице поднялся на 15%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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