В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида за сутки

В России за сутки от коронавируса умерло 828 человек — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов за сутки. Всего с начала эпидемии от инфекции умерло 202 273 человека.