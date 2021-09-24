В России зафиксирован новый максимум смертей от ковида за сутки
В стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В России за сутки от коронавируса умерло 828 человек — это новый максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
В стране уже четвёртый день подряд регистрируют более 800 летальных исходов за сутки. Всего с начала эпидемии от инфекции умерло 202 273 человека.
Число случаев ковида в стране также растёт. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость увеличивается в 36 регионах России. Власти Москвы фиксируют рост в 24% за неделю, а уровень госпитализаций в столице поднялся на 15%.
Комментариев: 0