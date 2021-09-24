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Врач предупредил об опасности засосов на шее, которые могут вас буквально парализовать

ТикТок-блогер и врач Каран Радж из Англии утверждает — как бы вас не накрывала страсть, лучше обойтись без поцелуев в шею. Ведь последствия могут в буквальном смысле быть фатальными.

24 сентября, 08:39

Кадры из видео © TikTok/dr.karanr

Последние месяцы в "ТикТоке" вирусится видео, в котором девушка показывает лайфхак, как быстро избавиться от так называемого засоса с помощью... венчика. Но доктор Каран Радж dr.karanr бьёт тревогу. Вместо того чтобы думать, как избавиться от кровоподтёков, лучше сделать так, чтобы они у вас вообще никогда не появлялись. Оказывается, последствия у "любовной метки" могут быть страшными.

Кадры из видео © TikTok/dr.karanr

В 2011 году женщина из Новой Зеландии смотрела телевизор и вдруг заметила, что её рука парализована. Когда её доставили в больницу, врачи не могли разобраться в симптомах, пока не увидели засос на шее. Он был прямо на её сонной артерии, большом кровеносном сосуде, снабжающем мозг

Каран Радж

Вообще, засос возникает в результате разрывов подкожных кровеносных сосудов. Сонная артерия проходит близко к поверхности кожи, поэтому её тоже можно легко повредить. По словам Раджа, сильный засос, вероятно, вызвал травму сонной артерии, что привело к образованию сгустка. Но паралич — только полбеды.

Кадры из видео © TikTok/dr.karanr

Кадры из видео © TikTok/dr.karanr

Сгусток ограничил приток крови к мозгу, а это в свою очередь вызвало инсульт. Конечно, такие случаи — редкость, однако медицине известны как минимум три подобных инцидента, пишет Daily Star. Видео Карана Раджа посмотрели больше полумиллиона раз, но пользователи ему спасибо не сказали. И правда — на одну фобию больше.

Я и так этого боялся, зачем вы мне напомнили?

Пользователь TikTok

Моя мама рассказывает мне эту историю каждый раз, когда видит у меня на шее засос. Вечно выслушиваю, как это может убить меня

Пользователь TikTok

Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать

Доктор показал, как по обычному искривлению ногтя можно поставить диагноз, и это нельзя игнорировать

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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