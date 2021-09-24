Разгневанная вдова заказала гравировку на надгробии, унизив покойного, и даже сын не стал ей мешать
Чтобы понять, правильно ли он поступил, парень обратился к пользователям Сети.
Фото © Pixabay / Carolyn Booth
Историей поделился пользователь Reddit One-Poetry9190 в теме AmItheAsshole ("Я — м...к?"). Несколько недель назад отец молодого человека скончался, поставив семью в весьма странное положение. Мужчина был ужасным мужем — изменял, а в последнее время перед смертью и вовсе решил бросить семью в Штатах и переехать к своей уже беременной любовнице в Канаду. Супружеская пара даже начала процесс по разделу имущества. Вот только все планы пошли коту под хвост — неожиданно для всех мужчина умер.
Вдова решила отомстить изменнику посмертно и заказала ему такое надгробие, от которого все родственники были в ярости, а пользователи Сети — в восторге
Что ж, моей маме было ужасно больно, она была обижена, так что на его надгробии теперь красуется надпись: "В память о Джоне Доу, сыне, муже, отце и распутнике"
Семья моего отца и его беременная партнёрша в ярости и хотят, чтобы я исправил надпись. Я лично считаю, что всё нужно так и оставить, ведь это именно то, чем он был. Всё правда. Тем более моя мама имела на это полное право, так что сделать с этим я ничего не могу
Когда One-Poery9190 опубликовал свою историю, она тут же стала вирусной. Всего за пару дней пост оценило тридцать тысяч человек. Большинством голосов было принято решение, что автор — совершенно точно "не м...к", впрочем, как и его мать. Мало того, пользователи восхитились поведением вдовы, пишет Mirror.
Я бы умер (это не каламбур), если бы шёл по кладбищу и увидел это! Твоя мама — икона. Надеюсь, она сожжёт его старые рубашки или что-то в этом роде
Ты точно не м...к. А твоя мама вообще крутая!
Не м...к. Своди свою маму в ресторан
WOW-news
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