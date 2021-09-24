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Разгневанная вдова заказала гравировку на надгробии, унизив покойного, и даже сын не стал ей мешать

Чтобы понять, правильно ли он поступил, парень обратился к пользователям Сети.

24 сентября, 07:52

Фото © Pixabay / Carolyn Booth

Историей поделился пользователь Reddit One-Poetry9190 в теме AmItheAsshole ("Я — м...к?"). Несколько недель назад отец молодого человека скончался, поставив семью в весьма странное положение. Мужчина был ужасным мужем — изменял, а в последнее время перед смертью и вовсе решил бросить семью в Штатах и переехать к своей уже беременной любовнице в Канаду. Супружеская пара даже начала процесс по разделу имущества. Вот только все планы пошли коту под хвост — неожиданно для всех мужчина умер.

Вдова решила отомстить изменнику посмертно и заказала ему такое надгробие, от которого все родственники были в ярости, а пользователи Сети — в восторге

Что ж, моей маме было ужасно больно, она была обижена, так что на его надгробии теперь красуется надпись: "В память о Джоне Доу, сыне, муже, отце и распутнике"

One-Poetry9190

Гиф © Giphy

Семья моего отца и его беременная партнёрша в ярости и хотят, чтобы я исправил надпись. Я лично считаю, что всё нужно так и оставить, ведь это именно то, чем он был. Всё правда. Тем более моя мама имела на это полное право, так что сделать с этим я ничего не могу

One-Poetry9190

Когда One-Poery9190 опубликовал свою историю, она тут же стала вирусной. Всего за пару дней пост оценило тридцать тысяч человек. Большинством голосов было принято решение, что автор — совершенно точно "не м...к", впрочем, как и его мать. Мало того, пользователи восхитились поведением вдовы, пишет Mirror.

Гиф © Giphy

Я бы умер (это не каламбур), если бы шёл по кладбищу и увидел это! Твоя мама — икона. Надеюсь, она сожжёт его старые рубашки или что-то в этом роде

NatureWoman22

Ты точно не м...к. А твоя мама вообще крутая!

Ju5tc411m3A

Не м...к. Своди свою маму в ресторан

DaLoCo6913

15 героев, которые сохраняют спокойствие при полной катастрофе, но получается очень смешно

15 героев, которые сохраняют спокойствие при полной катастрофе, но получается очень смешно

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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