На видео попало, как актриса чуть не сгорела заживо на своём дне рождения, пытаясь задуть свечи
Праздник не обошёлся без сюрпризов, которых действительно никто не ожидал.
Американская актриса Николь Ричи отметила 40 лет, которые стали для неё горячими во многих смыслах. Звезда поделилась в "Инстаграме" видео, как задувает свечи на праздничном торте, однако веселье пошло не совсем по плану.
Видео © Instagram / nicolerichie
Когда Николь наклонилась к десерту, её волосы коснулись огня и немедленно вспыхнули с обеих сторон. Звезда сначала не поняла, что происходит, и испуганно заулыбалась. А гости попытались потушить пламя.
Только на странице артистки видео набрало около трёх миллионов просмотров. И если одни пользователи поспешили выразить сочувствие, то другие не смогли сдержать смех, отметив, что такой жаркий праздник звезда точно запомнит надолго.
С днём рождения! Надеюсь, ты в порядке
Фото © Instagram / nicolerichie
С днём рождения! И добро пожаловать в Средневековье
Это была жаркая ночь
Николь Ричи — американская актриса, певица и фотомодель, которая выросла в семье известного музыканта Лайонела Ричи. Известность ей принесли съёмки в реалити-шоу "Простая жизнь", где она снялась вместе с подругой детства Пэрис Хилтон.
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