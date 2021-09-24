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На видео попало, как актриса чуть не сгорела заживо на своём дне рождения, пытаясь задуть свечи

Праздник не обошёлся без сюрпризов, которых действительно никто не ожидал.

24 сентября, 07:03

Скриншот © Instagram / nicolerichie

Американская актриса Николь Ричи отметила 40 лет, которые стали для неё горячими во многих смыслах. Звезда поделилась в "Инстаграме" видео, как задувает свечи на праздничном торте, однако веселье пошло не совсем по плану.

Видео © Instagram / nicolerichie

Когда Николь наклонилась к десерту, её волосы коснулись огня и немедленно вспыхнули с обеих сторон. Звезда сначала не поняла, что происходит, и испуганно заулыбалась. А гости попытались потушить пламя.

Скриншот © Instagram / nicolerichie

Скриншот © Instagram / nicolerichie

Только на странице артистки видео набрало около трёх миллионов просмотров. И если одни пользователи поспешили выразить сочувствие, то другие не смогли сдержать смех, отметив, что такой жаркий праздник звезда точно запомнит надолго.

С днём рождения! Надеюсь, ты в порядке

ellenpompeo

Фото © Instagram / nicolerichie

Фото © Instagram / nicolerichie

С днём рождения! И добро пожаловать в Средневековье


ambervalletta

Это была жаркая ночь

sweetbabyjamie

Николь Ричи — американская актриса, певица и фотомодель, которая выросла в семье известного музыканта Лайонела Ричи. Известность ей принесли съёмки в реалити-шоу "Простая жизнь", где она снялась вместе с подругой детства Пэрис Хилтон.

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Селена Гомес настолько быстро потолстела, что папарацци отказывались верить, что перед ними звезда

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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