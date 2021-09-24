Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2021, 13:06

ЦИК распределила мандаты по результатам выборов в Госдуму

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Большинство кресел досталось "Единой России". Помимо представителей ещё семи партий места в нижней палате парламента займут пять самовыдвиженцев.

В Центризбиркоме РФ распределили кресла в Госдуме нового созыва по итогам прошедших выборов. Большинство получает "Единая Россия" — 324 мандата. Результаты озвучила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

У КПРФ — 57 мандатов, "Справедливой России" достаются 27 кресел, ЛДПР — 21, "Новые люди" забирают 13 мандатов. Также по одному получают "Гражданская платформа", "Родина", Партия роста. У самовыдвиженцев пять кресел.

Итоговая явка на думских выборах в России превысила 51%
Итоговая явка на думских выборах в России превысила 51%

Напомним, трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Также в нижнюю палату парламента прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия — За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Помимо пяти партий, прошедших по федеральным спискам, в новом составе ГД будут представители трёх политсил ("Гражданской платформы", "Родины" и Партии роста), победивших в одномандатных округах.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • цик
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar