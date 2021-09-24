Памфилова анонсировала создание единой системы онлайн-голосования к следующим выборам

К следующим федеральным выборам в России заработает единая система онлайн-голосования. Об этом на пресс-конференции в ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосётся, не уйдёт, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни", — рассуждает она.

В то же время, по словам Памфиловой, опция отложенного голосования на федеральной платформе применяться не будет.

Напомним, что в ЦИК сегодня подводят итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу. В голосовании приняло участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от общего числа.