Памфилова анонсировала создание единой системы онлайн-голосования к следующим выборам
В ЦИК заявили, что учтут московский опыт, поэтому опция отложенного голосования на федеральной платформе применяться не будет.
Фото © Kremlin.ru
К следующим федеральным выборам в России заработает единая система онлайн-голосования. Об этом на пресс-конференции в ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.
"Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосётся, не уйдёт, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни", — рассуждает она.
В то же время, по словам Памфиловой, опция отложенного голосования на федеральной платформе применяться не будет.
Напомним, что в ЦИК сегодня подводят итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу. В голосовании приняло участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от общего числа.
Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.
Комментариев: 0