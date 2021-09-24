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Памфилова анонсировала создание единой системы онлайн-голосования к следующим выборам

В ЦИК заявили, что учтут московский опыт, поэтому опция отложенного голосования на федеральной платформе применяться не будет.

24 сентября, 09:57

Фото © Kremlin.ru

К следующим федеральным выборам в России заработает единая система онлайн-голосования. Об этом на пресс-конференции в ЦИК заявила глава комиссии Элла Памфилова.

"Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосётся, не уйдёт, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни", — рассуждает она.

В то же время, по словам Памфиловой, опция отложенного голосования на федеральной платформе применяться не будет.

Напомним, что в ЦИК сегодня подводят итоги трёхдневного голосования на выборах в Государственную думу. В голосовании приняло участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от общего числа.

В ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах РФ

В ЦИК заявили о корректном отражении итогов онлайн-голосования во всех семи субъектах РФ

Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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