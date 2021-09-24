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Песков рассказал, как проходит самоизоляция Путина

Представитель Кремля отметил, что у главы государства нет поводов менять обычный образ жизни.

24 сентября, 09:52
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин находится на самоизоляции вместе со всеми необходимыми средствами связи, "ежедневным и ежечасным документооборотом", а также с постоянным доступом к закрытым линиям связи и докладам. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Временами это почти круглосуточный режим работы. С точки обеспечения безопасности и всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей. Обычный его образ жизни, конечно, поводов менять никаких нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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Он также добавил, что Путин находится в постоянном контакте с членами и председателем правительства, а также руководством Администрации Президента.

Напомним, что с 14 сентября президент Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня. Из-за вынужденного карантина ближайшие встречи глава государства вынужден проводить в формате онлайн. Причём в Кремле до сих пор не ответили, сколько продлится самоизоляция Путина.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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