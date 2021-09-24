Песков рассказал, как проходит самоизоляция Путина

Президент России Владимир Путин находится на самоизоляции вместе со всеми необходимыми средствами связи, "ежедневным и ежечасным документооборотом", а также с постоянным доступом к закрытым линиям связи и докладам. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Временами это почти круглосуточный режим работы. С точки обеспечения безопасности и всеми каналами получения информации — принимает участие достаточно большое, но сейчас ограниченное количество людей. Обычный его образ жизни, конечно, поводов менять никаких нет", — сказал пресс-секретарь российского лидера.