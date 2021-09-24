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В Кремле прокомментировали дело арестованного в США топ-менеджера "Новатэка"

Российская сторона готова оказать Марку Джитвею дипломатическое содействие, поскольку он является гражданином в том числе и нашей страны.

24 сентября, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Митя Алешковский</p>

Фото © ТАСС / Митя Алешковский

Россия не может вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведённое в США против зампредседателя правления "Новатэка" Марка Энтони Джитвея. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он отметил, что Москва готова оказывать Джитвею дипломатическое содействие как гражданину нашей страны.

"Поскольку этот человек также является гражданином России, если я правильно понимаю, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, обстоятельствами дела. Конечно, со стороны наших дипломатических представительств мы будем готовы оказать всё необходимое содействие", — резюмировал представитель Кремля.

Зампред правления "Новатэка" арестован в США

Зампред правления "Новатэка" арестован в США

Ранее Лайф сообщал, что суд в американском штате Флорида постановил отправить под стражу Энтони Джитвея. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму $93 млн. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.

Напомним, Джитвей работает в "Новатэке" почти 20 лет. С 2010 года он занимает должность зампреда правления компании, а в 2019 году по указу президента Владимира Путина получил российское гражданство.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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