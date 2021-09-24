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Итоговая явка на думских выборах в России превысила 51%

Отмечается, что процедуру волеизъявления прошло почти 56,5 миллиона россиян.

24 сентября, 09:45
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Итоговая явка избирателей на выборы депутатов Госдумы составила 51,72%. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги избирательной кампании.

"В выборах приняло участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", — сказала председатель ЦИК.

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Ранее Лайф писал, что трёхдневное голосование на думских выборах завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. Окончательные итоги будут утверждены 24 сентября, но после подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов. Партия получила конституционное большинство, у ЕР примерно 112 депутатских мандатов по списку и 198 — по одномандатным округам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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